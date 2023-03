Published: Just Now Updated: Just Now

`டீ எஸ்டேட் விசிட் முதல் தாவரவியல் பூங்காவில் வாக்கிங் தடை வரை' - ஆளுநர் ரவியின் ஊட்டி அப்டேட்ஸ்!

சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக ஆளுநரின் அதிகாரபூர்வ மாளிகையான ஊட்டி ராஜ் பவனில் குடும்பத்துடன் தங்கி வருகிறார். ஆளுநர் வருகை காரணமாக ராஜ் பவனைச் சுற்றிலும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது.