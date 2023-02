Published: 24 Feb 2023 9 AM Updated: 24 Feb 2023 9 AM

`அதிகரிக்கும் தினக்கூலிகள் தற்கொலை..!' - கமிட்டி அமைத்து விசாரிக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

``தினக்கூலித் தொழிலாளர்கள் தற்கொலைகளைத் தடுக்க கமிட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான நிரந்தர தீர்வுகள் விரைவில் எட்டப்படும்." - தொழிலாளர் நலத்துறை துணை செயலாளர் சித்ரா