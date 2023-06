Published: 23 Jun 2023 9 AM Updated: 23 Jun 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``நடிகர்கள், குரலற்ற மக்களுக்குப் பணி செய்துவிட்டு, அரசியலுக்கு வரவேண்டும்" - சொல்கிறார் வேல்முருகன்

``நடிகர்கள் நசுக்கப்பட்ட, ஓரங்கட்டப்பட்ட, குரலற்ற மக்களுக்கு சிலகாலம் பணி செய்துவிட்டு, பின்னர் அரசியலுக்கு வரவேண்டும்." - வேல்முருகன்