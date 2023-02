Published: 25 Feb 2023 10 AM Updated: 25 Feb 2023 10 AM

தஞ்சாவூர்: `பெண்கள் முகம் சுளிக்கின்ற வகையில் பேசக்கூடாது’ - திமுக கவுன்சிலரை கடிந்த அஞ்சுகம் பூபதி

தி.மு.க துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி, `கூட்டத்தில் இப்படியெல்லாம் பெண்கள் முகம் சுளிக்கின்ற வகையில் பேசக்கூடாது’ என கவுன்சிலர் பாலசுப்ரமணியன் பேசியதை கண்டித்தார்.