Published: 17 Aug 2023 10 AM Updated: 17 Aug 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

``1,000 எலிகளைக் கொன்ற பூனை யாத்திரை சென்றது!" - ராகுல் காந்தியைச் சாடிய கே.சி.ஆரின் மகள்

``இஸ்லாமியர்களுக்கு நீங்கள் (காங்கிரஸ்) என்ன செய்தீர்கள்... ஏழைகளுக்கு என்ன செய்தீர்கள்... ஏழைகளைத்தான் நீங்கள் அகற்றினீர்கள், வறுமையை அல்ல." - கே.சி.ஆரின் மகள் கவிதா