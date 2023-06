Published: Just Now Updated: Just Now

``பகலில் வர்த்தகம்... இரவில் தீவிரவாதம்!" - பாகிஸ்தானைச் சாடிய மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்

``சார்க் அமைப்பில் நல்ல உறுப்பினர் என்ற அடிப்படைக்கு இணங்காத ஓர் உறுப்பினர் (பாகிஸ்தான்) இருப்பதால் சார்க் மாநாட்டை நாங்கள் நடத்தவில்லை." - மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்