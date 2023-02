Published: 25 Feb 2023 7 AM Updated: 25 Feb 2023 7 AM

``எங்கள் உறவை முன்னெடுத்து செல்வோம்" - உத்தவ் தாக்கரேயை சந்தித்த பின் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால்

மகாராஷ்டிரா முன்னாள் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேயை டெல்லி முதல்வர் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் சந்தித்துப் பேசினார்.