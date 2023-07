Published: 13 Jul 2023 11 AM Updated: 13 Jul 2023 11 AM

மேற்குவங்க உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகள்... மம்தா பானர்ஜி சாதித்தது என்ன?!

மேற்கு வங்க ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பெரும்பான்மையான இடங்களை முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி கைப்பற்றியிருக்கிறது.