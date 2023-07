Published: Just Now Updated: Just Now

அமைச்சர் பொன்முடி ரெய்டில் இந்தோனிசிய நிறுவனம் அடிபடுவதன் பின்னணி என்ன?!

அமைச்சர் பொன்முடியின் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் நடைபெற்ற அமலாக்கத்துறை சோதனையில் அடிபடும் இந்தோனிசிய நிறுவனத்தின் கதைதான் என்ன?!