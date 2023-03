Published: Just Now Updated: Just Now

நாடாளுமன்றத்தில் ‘அமளி’ ஆயுதத்தை ஆளும் பாஜக கையிலெடுத்திருப்பது சரிதானா?!

பெரும்பாலும், எதிர்க்கட்சி எம்.பி-க்கள் போராடுவதாலும் அமளியில் ஈடுபடுவதாலும்தான் நாடாளுமன்ற அவை நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படும். ஆனால், நாடாளுமன்றத்தை முடக்கும் வகையில் ஆளும் கட்சியான பா.ஜ.க-வின் எம்.பி-க்களே அமளியில் ஈடுபட்டுவருகிறார்கள்.