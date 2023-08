Published: 01 Aug 2023 7 AM Updated: 01 Aug 2023 7 AM

தன்னைத் தானே செருப்பால் அடித்துக்கொண்ட கவுன்சிலர்... காரணம் என்ன?!

``நான் கவுன்சிலராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு 31 மாதங்கள் ஆகியும், எனது வாக்காளர்களுக்கு அளித்த குடிநீர் இணைப்பு வாக்குறுதியைக் கூட என்னால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை.” - கவுன்சிலர்