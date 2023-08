Published: 10 Aug 2023 10 AM Updated: 10 Aug 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீதான மக்களவை விவாதத்தில் நடந்த சில `தரமான’ சம்பவங்கள்!

பா.ஜ.க அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் ராகுல் காந்தியின் பேச்சும், அதற்கு அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியின் பதிலும் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தன.