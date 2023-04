Published: 20 Apr 2023 10 AM Updated: 20 Apr 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

விஸ்வரூபம் எடுக்கும் டெல்லி மதுபான ஊழல் வழக்கு... கெஜ்ரிவாலின் முதல்வர் பதவிக்கு குறியா?!

ஆம் ஆத்மிக்கு எதிரான ‘பவர்ஃபுல்’ ஆயுதமாக டெல்லி மதுபானக் கொள்கை ஊழல் வழக்கை மத்திய பா.ஜ.க அரசு கையிலெடுத்திருப்பதாக விமர்சிக்கப்படுகிறது.

