`சாலை வரியை உயர்த்த திமுக அரசு திட்டம்?' - பாதிப்புகளை பட்டியலிட்டு எதிர்க்கும் எதிர்க்கட்சிகள்!

தமிழ்நாட்டில் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கார்களுக்கான சாலை வரியை 5 சதவீதம் வரை உயர்த்த தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டிருப்பதற்கு பொதுமக்கள், அரசியல் கட்சிகள் என பல்வேறு தரப்பினரும் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.