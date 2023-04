Published: 19 Apr 2023 9 AM Updated: 19 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

அதிமுக தலைமைக்கான போரின் இறுதி அத்தியாயம்... எடப்பாடியை அங்கீகரிக்குமா தேர்தல் ஆணையம்?!

பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வுசெய்யப்பட்ட ஆவணங்களை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டால், அ.தி.மு.க-வின் அதிகாரமிக்க தலைமையை எட்டிப் பிடிப்பதற்கான சட்டப் போராட்டங்களின் இறுதி அத்தியாயம் முடிக்கப்படும்.

Share