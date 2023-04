Published: Just Now Updated: Just Now

விதிகளில் மாற்றம்: மும்பை பங்களாவை நீட்டித்துக் கட்டிக்கொள்ள சச்சின், அமிதாப் பச்சனுக்கு அரசு அனுமதி

நடிகர் அமிதாப் பச்சன், கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகியோர் மும்பையில் தங்களது வீட்டில் கூடுதல் மாடிகள் கட்டிக்கொள்ள அரசு அனுமதித்திருக்கிறது.