Published: 01 Jul 2023 9 AM Updated: 01 Jul 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``ஆளுநர் மாளிகை பாஜக அலுவலகமாக செயல்படுகிறது" - எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் காட்டம்

ஆளுநருக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான மோதல்போக்கு, பற்றி எரியும் மணிப்பூர் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூரிடம் சில கேள்விகளை முன்வைத்தேன்...