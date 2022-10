காங்கிரஸ் கட்சி இதுவரை கடந்து வந்த தலைவர் தேர்தல்கள்! - ஒரு ரவுண்ட்அப்

“மனிதனுக்கான. மிகப்பெரிய சாபம் என்பது அவன் அடிமையாக நீடித்திருப்பதே என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். அநீதியுடனும் தவறுகளுடனும் சமரசம் செய்து கொள்வதே மிகப்பெரிய குற்றம் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். என்றும் மாறாத விதி எது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உங்களுக்கான வாழ்வைப் பெற வேண்டும் என்றால், உங்கள் வாழ்க்கையைத் தியாகம் செய்துதான் ஆக வேண்டும். ஒப்பற்ற நற்குணம் என்பது, எது வந்தாலும் சமத்துவமின்மைக்கு எதிராக போராடுவதே!” மக்களுக்கான இந்தச் செய்தியைச் சொன்ன பிறகு தனது இரண்டாவது வேண்டுகோளை சொல்லுகிறார்:

“எல்லா கதவுகளும் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் சிறை கைதிக்கு உள்ள ஒரே ஆயுதம் உண்ணாவிரதம் தான். 1940 நவம்பர் 29 முதல் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் தொடங்கப் போகிறேன். தடுக்கவோ எனக்கு வலுக்கட்டாயமாக உணவூட்டவோ கூடாது. அதனை நான் எப்பாடுபட்டேனும் தடுப்பேன். பின் குறிப்பு எப்பொழுதும் போலவே நான் உப்பு கலந்த நீரை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்வேன் அதையும் நிறுத்திக் கொள்ள எனக்குத் தோன்றும்பொழுது நான் நிறுத்தி விடுவேன்.” ஆங்கில அரசின் உள்துறை அதிகாரி சர் ரிச்சர்ட் டாட்டென்ஹாம் (Sir Richard Tottenham) இந்தக் கடிதத்தைப் படித்து, இறுமாப்போடு கீழ்க்கண்ட குறிப்பை எழுதியுள்ளார்.

"I should say that the best place for this was the waste paper basket'

"இது போய் சேர்ந்திருக்க வேண்டிய சிறந்த இடம் குப்பைத் தொட்டி தான் என்று சொல்வேன்"

நேதாஜிக்கு என்ன ஆயிற்று என்று கேள்விக்குறிகள் துவங்குகின்றன. உண்ணாவிரதம் தொடங்கினார்; வீட்டுக் காவலுக்கு மாற்றப்படுகிறார்; அங்கிருந்து தப்பித்து நான்கே மாதங்களில் ஜெர்மனியில் இருக்கிறார் என்று பல்வேறு தகவல்கள் இன்று வரை நேதாஜியின் இறுதிக் காலம் பற்றிய விடைகள் கிடைக்காமல் இருப்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே.