Published: 08 Jun 2023 11 AM Updated: 08 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

`தட்டிச்சென்ற அப்பாவு' முதல் `ட்ரீட்மென்ட் புள்ளியை எச்சரித்த மூத்தவர்’ வரை... கழுகார் அப்டேட்ஸ்

கவுன்சிலர்களைச் சமாதானப்படுத்திய மேயர்! | ட்ரீட்மென்ட் புள்ளியை எச்சரித்த மூத்தவர்! | அப்பாவுவிடம் முறுக்கிக்கொண்ட காங் எம்.எல்.ஏ! | நிழலானவரின் ஆசியால் கிடைத்த வாய்ப்பு! | தனியார் நிறுவனத்துக்காக மெனக்கெடும் அமைச்சர்... | கழுகார் அப்டேட்ஸ்