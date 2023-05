Published: 08 May 2023 5 PM Updated: 08 May 2023 5 PM

The Kerala Story: ``துப்பாக்கி, வெடிகுண்டு இல்லாத ஆபத்தான தீவிரவாதத்தை அம்பலப்படுத்துகிறது!" - நட்டா

``இதுவொரு படமாக இருந்தாலும்கூட தீவிரவாதம் பற்றி நிறைய சொல்கிறது. அதோடு மற்றவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது." - ஜே.பி.நட்டா

