Published: 01 Jul 2023 6 AM Updated: 01 Jul 2023 6 AM

`நிபந்தனைகளை மீறி இருப்பது தெரிகிறது; ஏனாதிமங்கலம் மணல் குவாரிக்கு இடைக்காலத் தடை’ - உயர் நீதிமன்றம்

ஏனாதிமங்கலம் மணல் குவாரி செயல்படுவதற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைகால தடை விதித்துள்ள நிலையில், 4 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்கும்படி அரசுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.