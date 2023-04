Published: 18 Apr 2023 9 AM Updated: 18 Apr 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

'புல்வாமா தாக்குதலுக்கு உள்துறை அமைச்சகமே காரணம்' - சத்ய பால் மாலிக் கிளப்பிய சர்ச்சையின் பின்னணி

"புல்வாமா தாக்குதலுக்கு ராஜ்நாத் சிங் தலைமையிலான அப்போதைய மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் அலட்சியமே காரணம்" என்று மேகாலயா முன்னாள் ஆளுநர் சத்ய பால் மாலிக் தெரிவித்திருக்கிறார்.