Published: 16 May 2023 6 PM Updated: 16 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

``1,558 கள்ளச்சாராய வியாபாரிகள் கைது; யாரை ஏமாற்ற முயற்சி செய்கிறது தமிழக அரசு?!" - அண்ணாமலை

``இத்தனை நாள்களாக நடந்து வரும் கள்ளச்சாராய விற்பனை அனைத்தும், அரசுக்கும் காவல் துறைக்கும், தெரியாமல் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை" - அண்ணாமலை