Published: 10 May 2023 5 PM Updated: 10 May 2023 5 PM

"பணவீக்கம் பற்றி விமர்சிக்க எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உரிமை இல்லை!" - நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சாடல்

``பணவீக்கம் பற்றி விமர்சனம் செய்ய எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உரிமை இல்லை. அவர்கள் தங்களுடைய பதவிக்காலத்தைப் பார்க்கட்டும்" - சீதாராமன் சாடல்