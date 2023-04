Published: 04 Apr 2023 8 AM Updated: 04 Apr 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``கூட்டணி குறித்து மத்தியில் உள்ளவர்களே முடிவு செய்வார்கள்" - எடப்பாடி பழனிசாமி

``அ.தி.மு.க வில் இருந்து வெளியேறிய ஒரு சிலரை தவிர மற்றவர்கள் மீண்டும் தாய் கழகத்தில் இணைய அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது” - சேலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி