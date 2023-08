Published: Just Now Updated: Just Now

`14 பேரைக் கடிச்சும், எந்த நடவடிக்கையும் இல்ல...' - தெருநாய்கள் தொல்லையால் `அலறும்' கீழக்கரை மக்கள்

தெருநாய்கள் இதுவரை 14 பேரைக் கடித்திருக்கும் நிலையில், நகராட்சி நிர்வாகம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் அந்தப் பகுதி மக்கள் அதிருப்தி அடைந்திருக்கின்றனர்.