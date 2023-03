Published: 09 Mar 2023 9 AM Updated: 09 Mar 2023 9 AM

ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதாவை அரசுக்கே திருப்பி அனுப்பிய ஆளுநர் - சொல்லும் காரணங்கள் என்னென்ன?!

``சைபர் அணுகல் விவகாரத்தில் ஒரு மாநில அரசால் மட்டும் ஆன்லைன் சூதாட்டம் போன்ற இணையத் தொடர்பு நடவடிக்கைகளை தடை செய்ய முடியாது” - ஆளுநர் தரப்பு