Published: 11 Jul 2023 7 AM Updated: 11 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

மேல்பாதி கோயில் விவகாரம்: "ஆகஸ்ட் 15... இந்து மதத்தைவிட்டே வெளியேறுவோம்" - பட்டியலின மக்கள் தரப்பு

மேல்பாதி திரௌபதி அம்மன் கோயில் விவகாரத்தில், ஆகஸ்ட் 15-க்குள் தங்களை கோயிலுக்குள்ளே அழைத்து செல்லவில்லை என்றால், 'இந்து மதத்தை விட்டே வெளியேறுவோம்' என பட்டியலின மக்கள் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.