Published: 23 Feb 2023 10 AM Updated: 23 Feb 2023 11 AM

எடப்பாடி வசமானது அதிமுக: உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை உறுதி செய்த உச்ச நீதிமன்றம்

அதிமுக-வின் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை உறுதி செய்கிறோம் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.