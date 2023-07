Published: 28 Jul 2023 8 AM Updated: 28 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

ஜூ.வி செய்தி எதிரொலி; பெண்கள் விடுதிகளுக்கு ’தனி நிறுவனம்’ உருவாக்கியது தமிழ்நாடு அரசு!

ஜூனியர் விகடன் இதழில், `உரிமம் இல்லாத மகளிர் விடுதிகள், ஆந்திர பாணியில் அதிரடியில் இறங்குமா அரசு?' என்னும் தலைப்பில் செய்தி வெளியாகியிருந்தது. இந்த நிலையில், `பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகள் நிறுவனம்' என்னும் புதிய நிறுவனத்தை அரசு உருவாக்கியிருக்கிறது.