அமைச்சரவை இலாகா மாற்றம்: தமிழ்நாடு அரசின் பரிந்துரையை நிராகரித்தாரா ஆளுநர்?!

அமைச்சர் ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டிருப்பதால், அவரிடமிருக்கும் இரு முக்கிய துறைகளை இருவேறு அமைச்சர்களுக்குப் பிரித்துக் கொடுக்க முடிவுசெய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.