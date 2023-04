Published: 11 Apr 2023 7 AM Updated: 11 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

ஆன்லைன் சூதாட்டத் தடை மசோதா... கடந்து வந்த பாதை!

ஆன்லைன் சூதாட்டத் தடை மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நீண்ட இழுபறிக்கு பின்னர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். ஆன்லைன் சூதாட்டத் தடை மசோதா கடந்து வந்த பாதை...!