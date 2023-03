Published: Just Now Updated: Just Now

"நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் செய்யாமல் பட்ஜெட்டுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதா..?" - ப.சிதம்பரம் தாக்கு

குரல் ஓட்டெடுப்பு மூலம் 2023 - 2024 நிதியாண்டில் மொத்தம் ரூ.45 லட்சம் கோடி செலவழிப்பதற்கான மானியக் கோரிக்கைக்கு மக்களவை ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது.