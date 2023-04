Published: 12 Apr 2023 9 AM Updated: 12 Apr 2023 9 AM

கள்ளக்குறிச்சி: ஷூ-வை உதவியாளரை எடுக்கச் சொன்ன கலெக்டர்; வைரலாகும் வீடியோ; வலுக்கும் எதிர்ப்பு

கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயில் திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து, அந்த கோயிலில் ஆய்வுக்கு சென்ற கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர், தனது ஷூ-வை உதவியாளரை எடுக்க வைத்துள்ள சம்பவம், கடும் எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.