Published: 27 Apr 2023 8 AM Updated: 27 Apr 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

"காவல் நிலைய மரணங்கள் இந்த ஆண்டில் இல்லை என்ற சூழலை உருவாக்கியிருக்கிறோம்!" - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

"தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரையில் , சாதி - மத மோதல்கள், கூட்டு வன்முறைகள், திட்டமிட்ட கலவரங்கள் ஆகியவை சமீபகாலங்களில் நிகழவில்லை." - மு.க.ஸ்டாலின்

