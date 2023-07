Published: Just Now Updated: Just Now

``ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களால், சட்டம் - ஒழுங்குப் பிரச்னை ஏற்படும்’’ - புகாரளித்த வேலூர் அதிமுக

``வேலூரில், ஓ.பி.எஸ் ஆதரவாளர்கள் அறிவித்திருக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில், அ.தி.மு.க கொடி தோரணம், சின்னத்தைப் பயன்படுத்தினால், சட்டம்-ஒழுங்குப் பிரச்னை ஏற்படும்’’ என எச்சரித்திருக்கிறது, வேலூர் அ.தி.மு.க.