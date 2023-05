Published: 25 May 2023 3 PM Updated: 25 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

"காவல்துறை அன்றே நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், 14 உயிர்கள் பறிபோயிருக்காது" - அதிமுக எம்.எல்.ஏ அர்ஜூனன்

"எம்.எல்.ஏ-வான நான் சொல்லியே அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. என் நிலைமையை இப்படி என்றால், பொதுமக்களின் நிலைமை என்ன?" - எம்.எல்.ஏ அர்ஜுனன்