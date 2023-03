Published: 08 Mar 2023 11 AM Updated: 08 Mar 2023 11 AM

திருமா vs வைகோ - ஈழப் பிரச்னையில் வெடித்த ‘புது’ உரசல்

ஈழப் பிரச்னையில் திருமாவளவன் - வைகோ இடையே வெடித்த புது உரசலால், தி.மு.க. கூட்டணியில் மீண்டும் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. 2 நாள்களாக சமூக வலைதளங்களில் நிலவிய புகைச்சலுக்கு திருமாவளவனே முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.