Published: 16 Aug 2023 11 AM Updated: 16 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``விளம்பர உளவியலுக்கு ஆளாகியுள்ளார் அண்ணாமலை”- நடைபயணம் குறித்து தொல்.திருமாவளவன்!

``எந்த இந்து மக்களின் ஒட்டு வங்கியை நம்பி இருக்கிறாரோ அதே இந்து மக்கள் இந்த ஆட்சியை விரட்டி அடிக்க போகிறார்கள்.'' - தொல் திருமாவளவன்