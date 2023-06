Published: 26 Jun 2023 11 AM Updated: 26 Jun 2023 11 AM

``திருமாவளவன் திமுக கூட்டணியைவிட்டுப் பிரிந்து செல்ல மாட்டார்!'' - திருநாவுக்கரசர் எம்.பி கருத்து

``ஜனநாயக நாட்டில், விமர்சனங்கள் அடிப்படை உரிமையாகும். கூட்டணியில் இருப்பதால், கூட்டணி தர்மத்தைக் காப்பது என்பது வேறு. அதற்காக எதுவுமே பேசவே கூடாது என்று சொல்ல முடியாது.'' - திருநாவுக்கரசர்