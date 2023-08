Published: 15 Aug 2023 8 AM Updated: 15 Aug 2023 8 AM

``நான் ஜெயலலிதாவுக்கு நன்றிக்கடன் பட்டவன் இல்லை; ஆனால்...!” - ஜெயக்குமாருக்கு திருநாவுக்கரசர் பதில்

``இந்த விவாதம் தற்போது தேவையில்லாத ஒன்று. 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சட்டசபையில் நடந்தச் சம்பவத்தை தற்போது பேச தேவையில்லை.’’ - திருநாவுக்கரசர்