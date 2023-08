Published: Just Now Updated: Just Now

``தேவைப்பட்டால் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகுவேன்!" - சஸ்பெண்ட் குறித்து ஆதிர் ரஞ்சன்

``எங்கள் வாதங்களைத் தெளிவாக முன்வைத்து, என் மனதில் தோன்றுவதை வெளிப்படுத்துவதே என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தது. அது கூட தவறா..." - ஆதிர் ரஞ்சன் செளத்ரி