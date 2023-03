Published: Just Now Updated: Just Now

`வந்தேறிகள்' சர்ச்சை விவகாரம் - சீமானை விளாசும் திருமா... தொடங்கியதா புதிய மோதல்?!

அருந்ததியர் சமூகம் குறித்து நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் பேசிய ஒரு கருத்தை, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்.