Published: 24 Apr 2023 6 AM Updated: 24 Apr 2023 6 AM

கேரளாவுக்கு வரும் பிரதமர் மோடிக்கு கொலை மிரட்டல் - முன்னாள் நண்பரை சிக்கவைக்க முயன்றவர் கைது!

கேரளத்துக்கு வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கொலைச் செய்ய போவதாக ஒரு பேப்பரில் கையெழுத்தால் எழுதிய மிரட்டல் கடிதம் பா.ஜ.க அலுவலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அதுகுறித்து மாநில பா.ஜ.க தலைவர் கே.சுரேந்திரன் டி.ஜி.பி-யிடம் புகார் அளித்தார்.

