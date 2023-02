Published: 22 Feb 2023 7 AM Updated: 22 Feb 2023 7 AM

திருவாரூர்: கமலாலயம் குளம், நாகநாத சுவாமி கோயில் விசிட் - பழைய நினைவுகளில் மூழ்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

முதல்வர் ஸ்டாலின் கமலாலயம் குளத்துக்குள் இருக்கும் நாகநாத சுவாமி கோயிலுக்கு சென்றது, தற்போது பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது. அக்கோயிலில் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக அவர் இருந்தார்.