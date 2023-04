Published: Just Now Updated: Just Now

தொழிலாளர்களின் வேலை நேரத்தை 12 மணிநேரமாக மாற்ற மசோதா நிறைவேற்றம்; திமுக கூட்டணி கட்சிகள் எதிர்ப்பு!

``தொழிலாளர்கள் மீதான உழைப்பு சுரண்டலுக்கு இந்த சட்டம் வழி வகுக்கும். ஆகவே இந்த சட்டத்தை திரும்பப் பெறவேண்டும்." - விசிக எம்.எல்.ஏ சிந்தனைச் செல்வன்

