அடிதடி, ஆக்கிரமிப்பு சர்ச்சையில் ‘மது ஒழிப்பு’ பாஜக நிர்வாகி - நடவடிக்கை எடுக்குமா தலைமை?!

பா.ஜ.க நிர்வாகி எஸ்.எஸ்.சுப்பையா, மதுபானங்கள் வாங்கிச் சென்று, ஜாலியாக மது குடிக்கும் புகைப்படங்கள் சில நாள்களுக்கு முன் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது. அந்தப் படங்களை லீக் செய்ததாக, தன் நண்பர்மீது தாக்குதல் நடத்தியதன் பின்னணி குறித்து விசாரித்தோம்...