Published: Just Now Updated: Just Now

இந்தி மொழி விவகாரம்: ``இது 1965 அல்ல என்பதை ஸ்டாலின் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்" - அண்ணாமலை சாடல்!

``இரட்டை நிலைப்பாடு, பாசாங்குத்தனம் போன்றவற்றுக்கு விருது வழங்கப்பட்டால், ஸ்டாலின் அதை வெல்வார்." - அண்ணாமலை