``அத்துமீறும் அறநிலையத்துறை; சிதம்பரம் கோயில் விவகாரத்தில் தலையிட்டால்...!"- அண்ணாமலை எச்சரிக்கை

``அறநிலையத்துறை நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள கோயில்களின் சொத்துகள் கொள்ளை அடிக்கப்படுவதை மறைக்க, புதுப்புது பிரச்னைகளை உருவாக்குவதை திறனற்ற தி.மு.க நிறுத்திக் கொள்ளவேண்டும்." - அண்ணாமலை