Published: 02 May 2023 4 PM Updated: 02 May 2023 4 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

அமைச்சரவை மாற்றம்; ஆளுநர் மாளிகைக்குச் சென்றதா பரிந்துரைப் பட்டியல்?!

அமைச்சரவை மாற்றத்துக்கான பரிந்துரைக் கடிதம் ஆளுநர் மாளிகைக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. மேலும், இது தொடர்பாக அமைச்சர் ஒருவர் இன்று மாலை ஆளுநரைச் சந்திக்கவிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Share